Суджанский район, Курская область, 15 августа, 2024, 05:38 — ИА Регнум. В Курской области ВСУ стреляли из танков по жилым домам в Мартыновке Суджанского района. Об этом рассказал местный житель Виталий Скибин.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

По словам мужчины, ВСУ появились в Мартыновке 9–10 августа, боевики специально обстреливали дома мирных жителей.

«Они начали стрелять с танков в окна. Мы боялись. Они постоянно били по хатам… Там сколько домов погорело», — цитирует «РИА Новости» сельчанина.

Виталий Скибин добавил, что и в его доме «разбиты окна, всё расстреляно».

Как сообщало ИА Регнум, в ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек. 14 августа ВС РФ взяли в плен в Курской области 18 военных ВСУ в населённых пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.