Штат Калифорния, США, 15 августа, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Американская актриса Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

New Line Cinema/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Актеры Джеймс Гарнер и Джина Роулендс в фильме «Дневник памяти»

Актриса скончалась 14 августа в своём доме в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния), где жила с мужем и дочерью.

Джина Роулендс приобрела популярность в том числе после фильмов «Дневник памяти», режиссёром которого был её сын Ник Кассаветис, «Ночь на земле» и «Персиполис».

За фильмы «Женщина не в себе» и «Глория» Роулендс получила номинацию на премию «Оскар». За роль в фильме «Двойная жизнь Бетти Форд» — премию «Золотой глобус».

В 2015 году ей дали «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.