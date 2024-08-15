Москва, 15 августа, 2024, 04:23 — ИА Регнум. ВСУ организовали необдуманную операцию в Курской области, Россия не отступит, будет сражаться до конца. Об этом 14 августа в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

chechnya.gov.ru Апти Алаудинов

По его словам, ВСУ не предусмотрели того, что Россия в принципе не собирается никуда отходить.

В начале нападения на Курскую область украинские военные колоннами заходили в Мартыновку, в каждой из них примерно было до 15 единиц техники.

«Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот всё равно напирают, напирают, напирают. Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там «прибегает» какая-то одна машина… где-то у кого-то отжали», — сказал генерал.

Алаудинов добавил, что у оставшихся в живых боевиков нет своей техники для возвращения на украинскую территорию.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область. Российские бойцы остановили противника в приграничных районах, сорвав планы пробиться вглубь страны. По данным на 14 августа, на этом направлении киевский режим потерял до 2,3 тыс. военных, 37 танков и военную технику. Более того, 18 украинских военных были взяты в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, подчеркнули в Минобороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 августа заявила, что Киев атаками на Курскую область не добился своей цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.