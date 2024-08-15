Вашингтон, 15 августа, 2024, 03:51 — ИА Регнум. Иран или его доверенные группировки могут нанести удар по инфраструктуре рядом с городом Хайфа, чтобы избежать гибели мирных израильтян. С таким утверждением выступило 14 августа агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

ИА Регнум Иран, запуск ракет

По информации источника, масштабный удар, который Израиль ожидает вот уже две недели после убийства председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, может быть направлен на опреснительные установки, ядерный реактор или военные объекты.

Также высказывается предположение, что Иран может начать разрушительную кибератаку, «развалит» Израиль, не выпустив ни одной ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, власти Ирана уже в ближайшие дни могут принять решение об ударе по Израилю в ответ на убийство Исмаила Хании, заявил глава Палестины Махмуд Аббас 13 августа.

13 августа глава Палестины посетил с официальным визитом Москву и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили в том числе ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

Палестина не хочет войны, выступает против боевых действий и убийств мирных граждан, подчеркнул Аббас.

Обстановка на Ближнем Востоке вновь обострилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб Хания. Иран пообещал Израилю «достойный и жёсткий» ответ.