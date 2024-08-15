Вашингтон, 15 августа, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Израиль израсходовал свой военный потенциал в результате сопротивления палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа. Об этом 14 августа написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Израиль серьёзно отбросил ХАМАС, но никогда полностью не ликвидирует палестинскую группировку», — признали в издании.

При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла сделать гораздо больше, чем предполагали в Вашингтоне. Израильским военным теперь доступно «свободное перемещение по Газе», половина лидеров ХАМАС ликвидировали, поставки из Египта в анклав Израиль взял под контроль. Однако возвращения заложников нельзя добиться военным путём, дальнейшие бомбардировки лишь усугубят положение мирных палестинцев, пояснили источники газеты.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 августа ЦАХАЛ нанесла авиаудар по школе в районе Дарадж-Туффах. В здании якобы располагался командно-контрольный центр палестинского движения ХАМАС. Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели не менее 100 человек, участвовавших в утренней молитве.

Палестина возложила на США ответственность за массовую гибель своих граждан в секторе Газа. Отмечалось, что удар ЦАХАЛ нанесла после сообщения о планах Вашингтона выделить Тель-Авиву 3,5 млрд долларов для закупки вооружения.

Удары Израиля по мирным жителям в секторе Газа носят систематический характер и не могут быть ничем оправданы, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Палестина проинформировала о бомбардировках 13 центров для переселенцев за последний месяц. Россия сохраняет позиции о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права. По утверждению МИД, действия Израиля подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне конфликта и прекращение огня.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября 2023 года, когда ХАМАС массово атаковало ракетами Израиль и захватило несколько населённых пунктов. Боевики также напали на музыкальный фестиваль на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударила по сектору Газа, в том числе по гражданским объектам.