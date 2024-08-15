Москва, 15 августа, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Платформа Miro предупредила владельцев аккаунтов из России и Белоруссии о прекращении работы с 12 сентября. Отказ в предоставлении услуг вызван санкциями США и Евросоюза, заявили в компании.

ИА Регнум Санкции

В «Хабр» опубликовали письмо, в котором администрация Miro ознакомила пользователей с предстоящими ограничениями.

При этом пользователи из России и Белоруссии смогут эксплуатировать доски, если их аккаунт зарегистрирован в других странах.

Miro — интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Её используют для хранения, обмена и визуализации информации. Разработанная в России платформа в последствии вышла на международный рынок.

Как сообщало ИА Регнум, Россия успешно адаптировалась к западным санкциям с 2014 года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в РФ провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому финансовая система страны не сломалась.

В мае президент Владимир Путин отмечал, что санкции против России не привели к желаемому Западом, а лишь к обратному эффекту, экономика стала расти. По словам главы государства, недружественные страны ожидали разрушения РФ и закрытия производств, однако этого не произошло.