Варшава, 15 августа, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Испанский «Реал» в шестой раз завоевал европейский Суперкубок. Мадридские футболисты одержали победу над итальянской «Аталантой» (2:0), забив мячи во второй половине встречи.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча состоялась 14 августа на Национальном стадионе в Варшаве.

Голами в ворота соперника отметились Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

Таким образом, мадридский клуб девятый раз в своей истории вступал за Суперкубок УЕФА и выиграл его в рекордный шестой раз. «Реал» опередил «Барселону» и «Милан» — у них на счету по пять побед в турнире.

Далее в рейтинге — «Ливерпуль» (четыре победы) и мадридский «Атлетико» (три).

Как сообщало ИА Регнум, мужская сборная Испании по футболу стала победителем турнира на Олимпийских играх в Париже. Испанцы одолели сборную Франции со счетом 5:3. Основное время матча завершилось ничьей (3:3).

Петербургский «Зенит» 14 августа в матче Кубка России по футболу в гостях обыграл казанский «Рубин». Игра завершилась со счётом 1:0.

В другом матче Кубка 14 августа московский ЦСКА на своём поле обыграл нижегородский «Пари НН». Основное время завершилось вничью 1:1, по пенальти сильнее был ЦСКА — 4:2.