Москва, 15 августа, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Украинский дайвер Светлана Успенская опровергла обвинения немецких СМИ, которые заявили о её причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В беседе с ИА Регнум она заявила о наличии доказательств своих слов, назвав материал лживым.

Иван Шилов ИА Регнум Северный поток

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — прокомментировала Успенская.

В ФРГ 14 августа привели якобы результаты расследования терактов на «Северных потоках». Основными подозреваемыми оказались трое дайверов родом с Украины: 44-летний Владимир Журавлёв, а также супруги Евгений и Светлана Успенские.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших 26 сентября 2022 года. В ходе расследования уголовного дела немецкое следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные водолазы с Украины.

«Северные потоки» были повреждены 26 сентября 2022 года в результате взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. К расследованию также подключилась Германия, которая участвовала в строительстве газопроводов. Россию до расследования не допустили. Вскоре в Дании и Швеции заявили о невозможности установить виновников подрыва трубопровода и закрыли дело.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался возобновления закупки Берлином российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».