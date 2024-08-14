Париж, 15 августа, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Два пилота погибли в авиакатастрофе истребителей Rafale на востоке Франции. Подробности сообщил президент Эммануэль Макрон.

Airwolfhound Истребитель Rafale

Французский лидер выразил соболезнование семьям погибших, которые проходили службу на авиабазе Сент-Дизье. Истребители столкнулись в небе во время тренировочного полёта.

«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию», — написал Макрон в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, два военных самолёта попали в авиакатастрофу во Франции 14 августа. Происшествие случилось в секторе Отрвиль, на границе департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель.

30 апреля истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико.