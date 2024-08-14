Париж, 15 августа, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Находящемуся под западными санкциями российскому фрегату «Штандарт» запретили заходить в порт Гранвиля для участия в фестивале парусных судов. Соответствующее решение приняли власти департамента Манш, передаёт издание La Manche Libre.

Иван Секретарев/РИА Новости

«После внесения поправок от 24 июня в постановление Евросоюза об ограничительных мерах, связанных с действиями России на Украине, теперь включены «исторические копии кораблей» в рамках запрета доступа в порты стран-членов, а также суда, плавающие или плававшие под российским флагом до 24 февраля 2022 года», — указала префектура в приказе.

Уточняется, что российский корабль был приглашён сообществом коммун Гранвиль-Терре и Мер для участия в фестивале «Рабочие паруса», который состоится с 21 по 25 августа.

Капитана корабля Владимира Мартуся ознакомили с документом, заключили в издании.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа команду российского парусника «Штандарт» пропустили в порт Ла-Рошель во Франции. Фрегату позволили заход для пополнения запасов.

В июне Евросоюз в рамках нового пакета ограничительных мер решил ввести санкции в отношении 27 грузовых судов, связанных с Россией. Для них закрыли вход в порты стран ЕС.

Морское управление в испанском автономном сообществе Галисия 27 июля предписало «Штандарту» покинуть воды Испании. Фрегат находился на тот момент у берегов Ла-Исла-де-Ароса. Через несколько дней парусник пустили в испанский порт Виго.

«Штандарт» — это точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга.​