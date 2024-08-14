Сумы, Украина, 14 августа, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Украинские власти решили эвакуировать жителей 183 населённых пунктов Сумской области. Об этом 14 августа сообщил министр внутренних дел республики Игорь Клименко.

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населённых пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировали более 20 тыс. человек, из которых почти 2,5 тыс. детей», — указал он в Telegram-канале.

На данном этапе, по словам Клименко, военные информируют МВД о потребностях граждан в питьевой воде, продуктах питания, медикаментах и средствах личной гигиены.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти осуществляют вывоз оборудования с заводов оккупированного ими города Запорожье в западную часть страны, заявил 13 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что людей в принудительной форме призывают уволиться или перебраться в западную часть республики — без возможности нормально обустроиться там и с высокими ценами на аренду жилья.

Российская авиация и ракетные войска поразили на территории Сумской области скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки, проинформировало 12 августа Министерство обороны.