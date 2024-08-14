Власти Украины планируют эвакуировать жителей Сумской области
МВД Украины: Киев намерен вывезти жителей 183 населённых пунктов Сумской области
Сумы, Украина, 14 августа, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Украинские власти решили эвакуировать жителей 183 населённых пунктов Сумской области. Об этом 14 августа сообщил министр внутренних дел республики Игорь Клименко.
«Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населённых пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировали более 20 тыс. человек, из которых почти 2,5 тыс. детей», — указал он в Telegram-канале.
На данном этапе, по словам Клименко, военные информируют МВД о потребностях граждан в питьевой воде, продуктах питания, медикаментах и средствах личной гигиены.
Как сообщало ИА Регнум, украинские власти осуществляют вывоз оборудования с заводов оккупированного ими города Запорожье в западную часть страны, заявил 13 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что людей в принудительной форме призывают уволиться или перебраться в западную часть республики — без возможности нормально обустроиться там и с высокими ценами на аренду жилья.
Российская авиация и ракетные войска поразили на территории Сумской области скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки, проинформировало 12 августа Министерство обороны.