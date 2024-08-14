Берлин, 14 августа, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Немецкие следователи установили личности двоих предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, которого подозревают в теракте на «Северных потоках». Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

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Предполагаемые сообщники — супруги Евгений и Светлана Успенские, которые давно занимаются профессиональным дайвингом, основали дайверский клуб Dive Team.

По информации СМИ, Евгений служит в ВСУ, а Светлана живёт в Польше, ведёт бизнес. В разговоре с журналистами Успенская сказала, что Журавлёва не знает, как не знает ничего о подрывах «Северных потоков».

Также немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. Телеканал ARD, а также издания Die Zeit и Süddeutsche Zeitung писали, что дайвер был удивлён обвинениями, отрицал причастность к подрыву. При этом он первым завершил разговор.

Сама Светлана Успенская в разговоре с ИА Регнум возмутилась обвинениями. Она заявила, что публикации в немецких СМИ являются «клеветой». Дайвер намерена обратиться в суд.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура Германии не стала комментировать ранее появившуюся в СМИ информацию о выдаче ордера на арест гражданина Украины, который подозревается в причастности к терактам на «Северных потоках». Об этом заявила представитель немецкого ведомства.

Ранее немецкие газеты Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и радиокомпания ARD сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам.

Поддержка Берлином Киева была и остаётся неизменной, какими бы ни были итоги расследования подрывов на двух газопроводах «Северный поток». Об этом заявил 14 августа журналистам заместитель пресс-секретаря правительства Германии Вольфганг Бюхнер.