Белгород, 14 августа, 2024, 23:05 — ИА Регнум. В небе над Белгородской областью вечером 14 августа был уничтожен беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

В ведомстве уточнили, что очередная попытка киевских боевиков совершить теракт по российским объектам была пресечена в 22:15 мск. Подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, средства ПВО РФ уничтожили пять беспилотников самолётного типа над территорией Брянской области, сообщил 14 августа глава региона Александр Богомаз.

Силы ПВО в ночь на 14 августа сбили над территорией России четыре тактические ракеты и более 100 беспилотников самолётного типа, сообщило Министерство обороны. По 37 дронов были сбиты над территорией Воронежской и Курской областей, также силы ПВО работали в Белгородской, Нижегородской, Волгоградской, Брянской, Орловской и Ростовской областях.