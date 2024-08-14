Москва, 14 августа, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Россия крайне обеспокоена визитом министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в комплекс мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и считает это провокационной акцией, заявил МИД РФ 14 августа.

ABIR SULTAN/EPA/TASS

11 августа Бен-Гвир в сопровождении единомышленников посетил комплекс мечети «Аль-Акса». Он принял участие в коллективной молитве, проведённой в связи с памятной для иудеев датой разрушения первого и второго храмов, и призвал не вести переговоры по конфликту в Газе, а воевать с ХАМАС «до конца».

«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Подобные безответственные шаги способствуют разжиганию радикальных настроений как среди израильтян, так и среди палестинцев, подрывая все усилия по деэскалации насилия в регионе, подчеркнул МИД.

Как передавало ИА Регнум, в июле Бен-Гвир призвал Израиль начать полноценную войну с ливанским движением «Хезболла». Он заявил, что фактически такая война идёт с момента очередного обострения ситуации в регионе в октябре 2023 года.

Обстановка на Ближнем Востоке вновь обострилась после ракетной атаки Израиля, в результате которой 31 июля в Тегеране погиб лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В России осудили действия Израиля. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что убийство Хании провоцирует новое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Иран пообещал Израилю «достойный и жёсткий» ответ.

13 августа президент Палестины Махмуд Аббас посетил Москву и провёл переговоры с Владимиром Путиным. Важность этого визита стоит рассматривать прежде всего с точки зрения внутрипалестинской повестки — это та сфера, где Москва может переиграть Запад и добиться формирования правительства национального согласия вопреки желанию США и их союзников, отметил в своей публикации обозреватель ИА Регнум Кирилл Семёнов.