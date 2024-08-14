Москва, 14 августа, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Одним из самых надёжных инструментов для вложения средств являются облигации федерального займа (ОФЗ), заявил 14 августа министр финансов Антон Силуанов.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эти бумаги отличаются 100-процентной надежностью, а доходность по ним составляет 16%, отметил министр, передаёт «Лента.Ru».

Самым простым способом инвестирования являются банковские депозиты, в том числе по программе долгосрочных сбережений, а любители риска могут открывать индивидуальные инвестиционные счета и покупать ценные бумаги, доходность которых выше, но предсказуемость — ниже, напомнил Силуанов.

Лучший способ вложения средств — инвестиции в себя, в своё образование, покупку жилья и других необходимых семье и детям вещей, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, в апреле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2021 года доходность облигаций федерального займа выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт ведёт к росту расходов на обслуживание в размере около 150 млрд рублей в год.

России нельзя отказываться от государственных заимствований, резервов и бюджетного правила, страна проходила такое в 1990-е годы, когда жила надеждой о помощи западных стран, сейчас необходимо рассчитывать только на себя, добавил премьер-министр.