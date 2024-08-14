Курск, 14 августа, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Командование ВСУ, отправляя формирования атаковать Курскую область, не предусмотрело, что Россия не отступит и будет биться до конца, защищая регион, заявил 14 августа в эфире телеканала «Россия 1» заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Их расчёт был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено», — отметил он.

По словам Алаудинова, в Курскую область вошли около 12 тыс. украинских военных. Их снимали с различных участков фронта, чтобы бросить в регион. Теперь большая часть войск противника в приграничье уничтожена, заявил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования с 6 августа атакуют Курскую область. Российские бойцы остановили противника в приграничных районах, сорвав планы пробиться вглубь территории. По данным на 14 августа, ВСУ на этом направлении потеряли до 2,3 тыс. военных, 37 танков и военную технику.

Президент Владимир Путин 12 августа потребовал после изгнания врага с территории России обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной. Он подчеркнул, что не может быть никаких переговоров с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 августа заявила, что киевский режим, атаковав Курскую область, не добился главной цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины.