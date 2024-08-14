Москва, 14 августа, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского могут ликвидировать «его хозяева», заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Убийство главы киевского режима может произойти уже в ближайшее время, сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Я надеюсь, что до того, как мы до него доберёмся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил замначальника управления.

Действия киевского режима в отношении граждан Украины, как и действия ВСУ в Курской области, свидетельствуют, что Зеленский утратил человеческий облик, добавил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с предположением, что США не инициировали якобы предотвращённое СБУ покушение на Зеленского, но вполне могли помочь его врагам внутри страны.

Информация о готовящемся покушении на Зеленского — плохой знак для него, публикация таких данных может свидетельствовать, что на Западе принято решение о ликвидации главы киевского режима, отмечал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

России не нужна смерть Зеленского, он полезнее живым, поскольку иначе он не сможет рассказать о преступлениях киевского режима, к которым имеют отношение западные правящие круги, заявлял ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Западу же Зеленский выгоднее именно в роли «сакральной жертвы», подчеркнул эксперт.