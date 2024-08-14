Москва, 14 августа, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на укрепление взаимной поддержки с Лаосом на многосторонних площадках и признательна республике за неприятие антироссийских санкций, введённых Западом, заявил 14 августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Екатерина Штукина

«Признательны лаосским друзьям за принципиальный подход к оценке ситуации вокруг Украины, решительное неприятие незаконных санкций «коллективного Запада», — написал он, опубликовав в соцсети «ВКонтакте» видео своей встречи с вице-премьером, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом.

Медведев подчеркнул, что двусторонние контакты между странами являются полноценными и регулярными. Это подтверждает, что между государствами установились дружеские отношения. Глава Совбеза пожелал, чтобы проходящий в Москве форум «Армия-2024» завершился полным успехом. РФ намерена выстраивать с республикой отношения по всем направлениям, в том числе в вопросах обороны и безопасности.

«Я бы хотел выразить удовлетворение тем, что, несмотря на постоянное изменение обстановки и в мире в целом, и в регионе, наша дружба, наше сотрудничество развиваются», — ответил Тяннялат.

Как сообщало ИА Регнум, форум «Армия-2024» стартовал 12 августа. В этот раз в рамках мероприятия отменили свободное посещение и развлекательные мероприятия. На нём сосредоточатся на деловой программе.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, посещая армейский форум, оценил представленную там военную технику. Ему показали перспективные разработки российских предприятий ОПК, робототехнические комплексы, беспилотники, средства ПВО и другую технику. Он также встретился с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Мали.