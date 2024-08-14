Москва, 14 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы на 15 суток арестовал гражданина США Джозефа Татера, ударившего полицейского. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы гражданин США Татер Джозеф признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Джозефу назначили арест сроком на 15 суток.

Каки передавало ИА Регнум, о задержании Татера стало известно днём 14 августа. По информации представителя Следственного комитета Москвы Юлии Ивановой, американец устроил конфликт в столичной гостинице Radisson. Мужчина отказался предоставлять документы о том, где он жил ранее. В результате его забрали в полицейский отдел, где он ударил одного из правоохранителей.

При этом уточнялось, что по данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).