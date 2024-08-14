Варшава, 14 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Прокуратура Польши заочно предъявила обвинение журналисту Павлу Рубцову, который в начале августа был возвращен в Россию в результате обмена заключёнными между Россией и США, сообщила пресс-служба ведомства.

ЦОС ФСБ РФ

Прокуратура обвиняет Рубцова в работе на российскую разведку в период с апреля 2016 года по февраль 2022 года. По версии обвинителей, он передавал сообщения, которые могли нанести ущерб Польше и НАТО в целом.

«(Рубцов. — Прим. ред.) обвиняется в предоставлении разведке в период с апреля 2016 года по февраль 2022 года в Пшемысле, Варшаве и других местах информации, передача которой могла причинить вред Республике Польша, в том числе в качестве государства — члена НАТО», — сказано в сообщении польской прокуратуры.

Деятельность Рубцова якобы включала в себя получение и передачу информации, распространение дезинформации и проведение оперативной разведки, сказано в сообщении. Рубцов находился под арестом почти 2,5 года, с марта 2022 года по июль 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Анкары 1 августа состоялся самый крупный со времён холодной войны обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек.

По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент Владимир Путин. Глава государства поздравил их с возвращением, а также поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, пообещав представить их к государственным наградам.