Москва, 14 августа, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Программа проходящего в столице форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» основана на стратегии развития города, заявила агентству городских новостей «Москва» гендиректор музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Программа, построенная на диалоге столичных институций с горожанами, даёт нам всем импульс для дальнейшего развития. «Москва 2030» объединила все значимые точки столицы: форум-фестиваль проходит, например, в «Лужниках», «Зарядье», парке Горького, «Сколково» и на многих других площадках», — сказала она.

Фестиваль не только демонстрирует достижения мегаполиса, но также позволяет представить, каким город будет через шесть, 10 или 50 лет. Кроме того, Музей Москвы и градостроительный комплекс мегаполиса запустили велосипедные экскурсии, в ходе которых можно увидеть объекты из программы комплексного развития территорий.

Форум «Территория будущего. Москва 2030» стартовал 1 августа и будет работать до 8 сентября. В его рамках проводят мероприятия более чем на 30 площадках. Они посвящены культуре, спорту, образовательным и другим мероприятиям, способствующим развитию столицы.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в инновационном центре «Сколково» установили девятиметровый ноутбук. Он представляет метавселенную ВДНХ. С его помощью желающие могут прогуляться по виртуальной 3D-модели выставки.