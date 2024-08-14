Москва, 14 августа, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Дорожные службы Москвы за счёт установки новых пешеходных переходов и нанесения разметки улучшили движение в течение полугодия в 200 точках столицы, сообщил 14 августа мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«С помощью переразметки добавлено 59 полос, которые увеличили пропускную способность дорог», — написал он.

Кроме того, на 10 перекрёстках нанесли «вафельную разметку», применение которой позволяет ускорить проезд и сохранить безопасность на проезжей части. Благодаря новым 60 пешеходным переходам стало удобней переходить через дорогу.

Собянин отметил, что кураторы столичного центра организации дорожного движения каждый год реализуют около 1 тыс. проектов. При этом они обязательно учитывают мнение москвичей.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля Собянин сообщил о строительстве новых маршрутов в Москве. Одним наиболее масштабных проектов стал прямой съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Его общая готовность достигла 75%. На таком же уровне готовности строительство моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Он уже соединил берега, идут работы по прокладке подземных путей и перехода.