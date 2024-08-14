Москва, 14 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали получил серьёзное повреждение глаза в результате удара кастетом, заявил 14 августа глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Попав в подобную ситуацию, любому человеку лучше уйти, а не продолжать конфликт, сказал Кремлёв. Он также подчеркнул, что лица, стоявшие рядом с человеком, который ударил Двали кастетом, являются соучастниками инцидента и должны понести соответствующее наказание, передаёт aif.ru.

«Зачем кастет надевать? Была обычная «хулиганка», а тут кто-то надевает кастет, разбивает голову и оставляет человека без глаза», — сказал Кремлёв.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 24-летний Двали, находясь в Феодосии, получил травму глаза, когда вместе с братом и другом защитил подростка от избивавших его мужчин. Также боксёр получил перелом орбитальной кости.

Было возбуждено дело о покушении на убийство. Правоохранители задержали девятерых человек. 5 августа суд арестовал шестерых из них, а на следующий день ещё трёх.

8 августа сообщалось, что врачи смогли спасти глаз Двали. Операция прошла в московском НИИ глазных болезней имени Краснова, шансы на то, что глаз удастся «собрать», оценивались в 1%. В сообщениях отмечалось, что врачи зашили сетчатку глаза. При этом хирурги воздержались от прогнозов.