Ново-Огарево, Московская область, 14 августа, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/ Гавриил Григоров

В первую очередь Беспрозванных доложил о мерах поддержки участников СВО и их семей.

«Прежде всего хотел отметить, что у нас достаточно большое количество программ поддержки для ребят (участников СВО. — Прим. ред.) и для членов семей. Мы выделили уже 565 миллионов рублей на закупку необходимого оборудования, экипировки и поддерживаем их постоянно, в постоянном контакте. Добавляем ещё 200, для того чтобы полностью обеспечить необходимые потребности. И важно то, что с июля добавили выплаты нашим контрактникам, это 500 тысяч рублей», — отметил врио региона.

Вместе с этим Беспрозванных затронул вопрос курирования Херсонской области со стороны Калининградской.

Так, в 2023-м, по словам Беспрозванных, регион помог отремонтировать и ввести в эксплуатацию школу, детский сад в Алёшкинском муниципальном округе Херсонской области. В 2024 году Калининградская область запланировала ввести в эксплуатацию ещё дополнительно детский сад и школу.

Кроме этого, были затронуты и экономические вопросы. По словам врио главы области, в 2024 году прогнозируется рост ВРП региона на 4,7%, а в период 2025–2027 годов уже на уровне 5,8%.

Также на встрече была затронута тема авиаперевозок.

Путин подчеркнул, что правительство продолжит субсидирование авиаперевозок в регион.

«Мы обязательно это будем делать, как договаривались с прежним руководителем, и в отношении авиабилетов субсидирование продолжится. Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 года предусмотрена сдача на заводе «Звезда» очередного парома для Калининграда, а в 2029 году — ещё одного парома», — сказал президент.

В конце встречи Путин поддержал кандидатуру Беспрозванных на предстоящих выборах губернатора региона, отметив, что конечное решение зависит от жителей Калининградской области.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил Антона Алиханова, который с 29 сентября 2017 года был губернатором Калининградской области, министром промышленности и торговли. На должность врио главы региона 15 мая президент назначил Алексея Беспрозванных.

4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос снабжения Калининграда является приоритетным для Кремля.