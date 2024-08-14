Москва, 14 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Обладательница мирового рекорда в эстафете 4 × 800 м в составе сборной СССР по лёгкой атлетике Ирина Подъяловская ушла из жизни из-за рака лёгких, сообщил ИА Регнум информированный источник.

Союз биатлонистов России

По его словам, около трёх месяцев назад у 65-летней спортсменки появилась нарастающая одышка при разговорах и медленной ходьбе. Подъяловская ощущала общую слабость и дискомфорт, а в последний месяц ей и вовсе было тяжело говорить без одышки. Врачи диагностировали у бывшей спортсменки онкологическое заболевание.

Ирина Подъяловская ушла из жизни после продолжительной болезни 13 августа. Об этом на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщает пресс-служба.

Обладательница мирового рекорда начала заниматься лёгкой атлетикой в 1973 году. Спортсменка специализировалась в беге на средние дистанции. Через десять лет она впервые выиграла чемпионат СССР в беге на 800 метров. В августе 1983 года, выступая в составе сборной СССР, она установила мировой рекорд в эстафете 4 × 800 м.

Её рекорд является одним из старейших в лёгкой атлетике, он до сих пор не был побит. Спортсменка показала результат в 7 минут 50,17 секунды. Помимо этого, в 1983 году Подъяловская стала победительницей Универсиады, а в 1984-м победительницей Игр дружбы в беге на 800 м. В последние годы своей жизни она работала тренером бегунов-любителей.