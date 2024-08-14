Марксовский район, Саратовская область, 14 августа, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Саратовской области 15-летний подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями, сообщили 14 августа в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

РИА Новости

Инцидент произошёл 8 августа в селе Георгиевка Марксовского района Саратовской области. По предварительным данным, подросток помогал знакомому грузить мешки с удобрениями. По приходе домой у мальчика ухудшилось самочувствие. Врачи госпитализировали его, однако спасти не сумели — подросток скончался в тот же день.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему подростку (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК сообщили, что следователи уже провели осмотр места происшествия, а также изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Также назначены необходимые судебные экспертизы. На данный момент сотрудники Следственного комитета собирают и закрепляют доказательственную базу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге умер подросток после приёма препаратов, которые ему дала мать. Позже выяснилось, что подросток страдал заболеванием, на фоне которого у него ежегодно случалось обострение, связанное с желудком.