Липецк, 14 августа, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В Липецкой области разрешили проводить культурно-просветительские и спортивные мероприятия на фоне ранее объявленного запрета на развлекательные события. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Губернатор сообщил, что во время совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием представителей всех силовых ведомств Липецкой области был рассмотрен вопрос о проведении праздничных мероприятий в регионе. Артамонов добавил, что все массовые развлекательные мероприятия рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям региона.

«Но, кроме фестивалей и праздников, в Липецкой области всегда проводилось большое количество мероприятий, направленных в первую очередь на объединение людей, семей, пропаганду спорта, открытие чего-то нового. И, как я уже говорил после атаки 9 августа, — «Мы вместе, а враг будет разбит». И ставить на паузу всю жизнь в регионе нельзя. Нужно её скорректировать в соответствии с сегодняшними событиями», — написал Артамонов в Telegram-канале.

В связи с этим, уточняет губернатор, было принято решение о разрешении проводить культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части при условии соблюдения необходимых мер безопасности и с завершением до 20:00.

Как передавало ИА Регнум, в Липецке, который в ночь с 8 на 9 августа подвергся массированной атаке БПЛА, получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Также, по данным губернатора Липецкой области Артамонова, произошла детонация взрывоопасных объектов. В результате нападения пострадало не менее девяти мирных жителей. Позже один из пострадавших при атаке скончался в больнице.