Варшава, 14 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Решение властей Польши распространить льготные условия жилищного кредитования на граждан Украины вызывает возмущение, заявил 14 августа в эфире радиостанции RadioZET один из лидеров польской коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Речь идёт о программе льготного жилищного кредитования, согласно условиям которой покупатель, не имеющий иного собственного жилья, может платить за кредит 2% годовых, остальное компенсируется из бюджета. Программа распространяется в том числе на иностранных граждан, легально проживающих в стране.

«Почему мы должны доплачивать иностранцам до двухпроцентного кредита? Разве это в наших интересах — доплачивать иностранцам для покупки недвижимости в Польше? А это так. Две трети тех, кто взяли эти кредиты — это украинцы», — сказал Ментцен.

До половины сделок по покупке недвижимости в Польше совершается иностранными гражданами за наличный растёт, сказал политик. В результате растут цены на недвижимость, что негативно влияет на граждан самой Польши, а в некоторых жилищных кооперативах выходцы с Украины уже находятся в большинстве, добавил Ментцен.

Как передавало ИА Регнум, в апреле правительство Польши разработало законопроект, регламентирующий помощь гражданам Украины. Документ предполагал, в частности, отмену единовременных выплат и ограничение на предоставление жилья временным мигрантам.

Также в апреле варшавский Центр исследования общественного мнения сообщил, что, по данным опроса, только 61% поляков считают необходимым продолжать принимать беженцев с Украины. В марте 2022 года за помощь переселенцам выступали 94% респондентов.

В Польше с каждым днём усиливаются ксенофобские настроения против украинцев, сложные ситуации для выходцев из этой страны граждан происходят и в некоторых других странах ЕС, в частности в Италии, где помощь семье беженцев могут прекратить в любой момент без объявления причин, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Кирилл Велесов.