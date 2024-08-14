Берлин, 14 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Кёльне опечатали казармы бундесвера в связи с проверкой на предмет возможной диверсии. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

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По его данным, не исключено, что было совершено несанкционированное проникновение в казармы. Также может быть загрязнена водопроводная вода. Военных и гражданских попросили не употреблять её.

«На базе имеется собственный водопровод. По информации журнала, в среду утром здание осмотрела полиция бундесвера. Судя по всему, в секции забора обнаружили дыру», — указано в публикации.

Как отмечает издание, казармы расположены рядом с аэропортом Кёльна. Всего там могут находиться 4,3 тысячи военных и 1,2 тысячи гражданских служащих. На территорию базы никого не впускают, а военных призвали сообщать об обнаружении неизвестных лиц.

9 августа генпрокуратура Германии сообщила о задержании в Кобленце гражданина ФРГ, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Мужчина занимался закупками военной продукции для бундесвера. По версии следователей, немец якобы предоставил через российских дипломатов данные для разведки. Однако, ведомство не представило доказательств этого обвинения.

27 мая высший земельный суд в Дюссельдорфе приговорил бывшего офицера бундесвера за предполагаемый шпионаж в пользу России к 3,5 года лишения свободы. Суд признал его виновным в осуществлении «тайной агентурной деятельности». В свою очередь, обвиняемый заявил, что причиной таких действий стала боязнь перерастания украинского конфликта в ядерную войну.