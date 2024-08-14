Москва, 14 августа, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Инструктор Федерации подводного спорта России Александр Шурубкин, который обучал дайвингу украинку Светлану Успенскую, усомнился в том, что она стояла за подрывами трубопроводов «Северный поток» и Северный поток — 2», пролегающих на дне Балтийского моря.

ИА Регнум, VK/Александр Шурубкин

В разговоре с ИА Регнум Шурубкин рассказал, что у Светланы не хватило бы квалификации для погружения на такую глубину: взрывы произошли на глубине 70–80 метров.

«Уровень квалификации Светланы — это погружения на глубину до 40 метров. Поэтому она в принципе не могла погрузиться на глубину 100 и более метров. Это бред», — сказал инструктор.

В то же время пока неизвестно, проходила ли Светлана ещё какое-либо обучение с погружением на большие глубины.

Сама украинка в беседе с ИА Регнум заверила, что у неё есть алиби и якобы в момент диверсий она была на Украине.

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в результате взрывов 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Расследованием также занималась Германия, которая участвовала в строительстве газопроводов. Россию до расследования не допустили. Вскоре в Дании и Швеции заявили, что установить виновников подрыва трубопровода якобы невозможно, и закрыли дело.

Москва ранее подчёркивала, что считает подрыв газопроводов государственным терроризмом, а закрытие дела сговором с целью скрыть преступников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что главным бенефициаром от разрушения СП являются США.