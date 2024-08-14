Париж, 14 августа, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Во Франции спасли после столкновения в Мёрте и Мозеде двух военных самолётов Rafale удалось найти и спасти одного пилота. Об этом сообщил глава минобороны страны Себастьен Лекорню.

Global Look Press/Marcus Brandt/dpa

«Один из пилотов найден и находится в безопасности», — написал министр в соцсети X (бывший Twitter).

Поиски другого пилота в настоящий момент продолжаются, уточнил Лекорню.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа французская газета L’Est Republicain со ссылкой на пресс-релиз департамента сообщила, что два военных самолёта Mirage попали в авиакатастрофу во Франции. Происшествие случилось в районе восточного департамента страны Мёрт и Мозель. Уточнялось, что местные службы спасения совместно с жандармерией ведут поиски пилотов.