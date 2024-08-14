Пхеньян, 14 августа, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Власти КНДР в декабре 2024 году намерены возобновить допуск организованных групп туристов иностранных государств, прекращенный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения туристической компании.

Ahn Young-joon/AP/TASS

Отмечается, что туристические компании смогут организовывать поездки в северокорейский город Самджиен и, возможно, в другие регионы страны.

«Этот шаг является признаком того, что страна готовится вновь открыть границы для больших групп иностранных туристов после многих лет строгого контроля из-за COVID», — пишет агентство.

Как сообщало ИА Регнум, туры в КНДР пользуются спросом. Специалист по направлению Северная Корея одной из туристических компаний Наталья Зинина 12 апреля отметила, что власти Приморского края обсуждают вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон.

В настоящее время доступно авиасообщение из Владивостока в Пхеньян. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков ранее отметил, что регулярные авиарейсы укрепляют отношения между государствами. Туристические поездки в Северную Корею стали возможны благодаря договорённостям президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

19 мая Россия и Северная Корея впервые со времён СССР обменялись туристами. КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области и ряда других регионов нашей страны.