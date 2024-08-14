Москва, 14 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Россия оценила твёрдость президента Сербии Александара Вучича в противостоянии попыткам Запада организовать цветную революцию в Сербии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы оценили твёрдость президента Сербии Александра Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам, в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе», — сказал Лавров в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулином.

По словам главы МИД РФ, цветные революции с разной степенью успеха Запад ранее пытался предпринять на Украине и в Грузии.

«Сейчас что-то похожее происходит в Молдове. Совсем недавно была предпринята очередная попытка сделать то же самое и в Сербии», — заключил он.

10 августа Вучич сообщил, что Россия по официальным каналам передала Сербии о готовящихся в стране массовых беспорядках. Он уточнил, что цель провокации — осуществление в Сербии государственного переворота.

При этом Вучич подчеркнул, что фантазии тех, кто мечтает о смене власти в республике силой, не оправдаются, Сербия продолжит развиваться и её никто не сможет остановить. Президент также призвал граждан не переживать по этому поводу. Он подчеркнул, что планирует многое сделать в течение следующих двух лет на посту президента.

В конце декабря 2023 года Лавров заявил, что Запад предпринял попытки срежиссировать незаконный захват власти в Сербии после выборов, на которых народ страны оказал поддержку Вучичу и с результатами которых западные страны не готовы мириться.