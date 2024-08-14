Москва, 14 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновятся в 17:30 мск, говорится на сайте площадки.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Четырнадцатого августа 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 мск», — говорится в сообщении площадки.

Отмечается, что программная ошибка была связана с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа. Её удалось устранить.

Возобновление торгов состоится в 17:30 мск, уточнили в Мосбирже.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня американские власти ввели новые пакеты антироссийских и антикитайских санкций. В санкционном списке среди прочих организаций и физлиц оказались Московская биржа и её дочерние компании.

На Западе рассчитывали, что новость о санкциях против Мосбиржи вызовет панику у россиян, но просчитались, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.