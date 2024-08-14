Брюссель, 14 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Военный комитет НАТО проведёт конференцию в Чехии с 13 по 15 сентября 2024 года на уровне начальников генштабов. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

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Как отметили представители организации, в Праге в ходе личной встречи начальники генеральных штабов будут обсуждать военно-стратегические разработки в рамках альянса. В открытии конференции примет участие президент Чехии Пётр Павел.

Как указано в заявлении, на заседании представители объединения обсудят принятое на летнем саммите решение о создании командования для координации поддержки Украины и военной подготовки украинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущее мероприятие Североатлантического альянса состоялось в начале июля 2024 года в Вашингтоне. Саммит продлился три дня — с 9 по 11 июля. Он был посвящён 75-й годовщине образования блока. Его темой стала Украина и трансатлантическая безопасность.

12 июля государства Североатлантического альянса подтвердили, что приглашение о вступлении в НАТО будет направлено Украине, когда союзники сойдутся в едином мнении и когда Киев выполнит поставленные условия. При этом страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине в проведении необходимых экономических реформ, изменений в сфере безопасности и противодействии коррупции.