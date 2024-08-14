Москва, 14 августа, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Дайвер с Украины Светлана Успенская, которую немецкие СМИ окрестили подозреваемой в деле о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», впервые прокомментировала российским журналистам обвинения в свой адрес. В беседе с ИА Регнум Светлана назвала публикации лживыми и заверила, что у неё есть алиби.

ИА Регнум Светлана Успенская

Так, 14 августа в немецких СМИ появились якобы результаты расследования ФРГ терактов на «Северных потоках». Основными подозреваемыми назывались трое дайверов родом с Украины: 44-летний Владимир Журавлёв, а также супруги Евгений и Светлана Успенские.

Журавлёва следствие сочло главным подозреваемым, прокуратура ФРГ выдала ордер на его арест.

Журналистам ИА Регнум удалось связаться со Светланой Успенской, она заверила, что в момент диверсий на СП находилась на родине.

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — заявила женщина.

Кроме того, инструктор Федерации подводного спорта России Александр Шурубкин в беседе с ИА Регнум отметил, что Успенская вряд ли могла бы принимать участие в столь сложной подводной операции. Ей, по его словам, не хватило бы квалификации.

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в результате взрывов 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Расследованием также занималась Германия, которая участвовала в строительстве газопроводов. Россию до расследования не допустили. Вскоре в Дании и Швеции заявили, что установить виновников подрыва трубопровода якобы невозможно, и закрыли дело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что следователям выгодно замять дело, поскольку бенефициаром теракта выступает правительство США во главе с президентом Джо Байденом. Это международный сговор с целью скрыть преступление, подчеркнула она.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал молчание ЕС по поводу подрыва «Северных потоков» актом капитуляции.

Более того, как напомнил МИД России, президент США не раз заявлял, что не допустит запуска СП-2. Выгоду от уничтожения трубопровода получили именно США. Вскоре после этого западные СМИ начали продвигать версии о причастности к терактам Украины. Россия скептически отнеслась к таким данным, отметив, что для осуществления такого теракта нужна специальная техника, навыки и разведданные.

Позднее американский журналист Сеймур Херш опубликовал итоги собственного независимого расследования. Он назвал Байдена прямым заказчиком теракта на газопроводах.