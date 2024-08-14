Москва, 14 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Росавиация выдала сертификат типа на две модификации транспортного самолёта Ил-76, следует из сообщения «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК).

Сергей Карпухин/ТАСС Самолет Ил-76

«Росавиация выдала в августе компании «Ил» сертификат типа на модификации хорошо зарекомендовавшего себя транспортного самолёта Ил-76. Действие документа распространяется на самолёты Ил-76ТД-90 и Ил-76ТД-90ВД», — говорится в сообщении.

По данным ОАК, сейчас коммерческие перевозчики по всему миру эксплуатируют более 100 лайнеров Ил-76ТД и его модификаций. Все они были построены ещё в Ташкенте, однако ресурс самолётов подходит к завершению.

Сообщается, что новый Ил-76ТД-90А будет отличаться улучшенными лётно-техническими характеристики, современной авионикой и сокращённым минимальным составом экипажа до трёх человек.

Предполагаются, что перечисленные преимущества сделают лайнер абсолютно уникальным на рынке тяжёлых рамповых транспортных самолётов. К тому же Ил-76 будет более эффективным экономически, за счёт чего машину можно будет эксплуатировать на всех воздушных трассах из любых международных аэропортов.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что получение сертификата позволит более прозрачно выполнять и фиксировать в документации последующие изменения конструкции самолёта. По словам управляющего директора ПАО «Ил» Даниила Бренермана, поставлять новые Ил-76ТД-90А начнут с 2028 года.