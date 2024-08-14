Обманувшие Ларису Долину мошенники полгода уговаривали перевести им деньги
Москва, 14 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Мошенники, обманувшие российскую певицу Ларису Долину, на протяжении полугода уговаривали перевести им деньги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«С апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, вводили пострадавшую в заблуждение и под предлогом сохранения денежных средств уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры в центре Москвы, отчужденной по указанию мошенников», — приводит слова источника агентство.
Он добавил, что ущерб от мошеннических действий превысил 200 млн рублей.
Как передавало ИА Регнум, 14 августа представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил, что мошенники для обмана певицы обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения.
13 августа Долина подтвердила, что в отношении неё совершили «очень изощрённые и спланированные мошеннические действия». По словам артистки, у следствия есть основания полагать, что мошенники находятся на территории Украины.
В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала о задержании 53-летней женщины, которая забрала у певицы часть денежных средств и перевела их мошенникам.