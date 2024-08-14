Москва, 14 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Мошенники, обманувшие российскую певицу Ларису Долину, на протяжении полугода уговаривали перевести им деньги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Алексей Никольский/РИА Новости Певица Лариса Долина

«С апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, вводили пострадавшую в заблуждение и под предлогом сохранения денежных средств уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры в центре Москвы, отчужденной по указанию мошенников», — приводит слова источника агентство.

Он добавил, что ущерб от мошеннических действий превысил 200 млн рублей.

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Как передавало ИА Регнум, 14 августа представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил, что мошенники для обмана певицы обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения.

13 августа Долина подтвердила, что в отношении неё совершили «очень изощрённые и спланированные мошеннические действия». По словам артистки, у следствия есть основания полагать, что мошенники находятся на территории Украины.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала о задержании 53-летней женщины, которая забрала у певицы часть денежных средств и перевела их мошенникам.