Москва, 14 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Платформа VK Видео представила новые функции и редизайн. Среди новинок обновлённый раздел подписок, отложенный просмотр и управление уведомлениями, рассказали в пресс-службе VK.

Пресс-служба «ВКонтакте»

Дизайн обновился как в приложении, так и в веб-версии. Так, лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведомлениями. Редизайн раздела «Подписки» теперь даст возможность пользователям ещё быстрее находить ролики.

Кроме того, стало проще продолжить просмотр видео, отметили в пресс-службе.

В веб-версии VK Видео появилась функция «Продолжить просмотр». Благодаря ей пользователям больше не нужно заходить в раздел истории просмотров, так как видео, которые не были досмотрены, появятся в главной ленте.

13 августа VK запустила новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и учеников — VK Tutoria.

Занятия могут проходить как в мобильной, так и в веб-версии сервиса. Авторизация на платформе будет происходить с помощью VK ID.