Москва, 14 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Проект строительства офисно-делового центра в Нижегородском районе ЮВАО Москвы одобрил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он сообщил 14 августа в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Реализуем проект за счёт инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда», — написал он.

Собянин отметил, что строительство центра даст мегаполису более 4 тыс. новых рабочих мест. Его возведут в рамках соответствующей программы инвестиционных проектов, запущенной в 2019 году.

В ходе исполнения программы власти Москвы заключили более 120 соглашений. При их реализации в столице создадут более 281 тыс. рабочих мест почти во всех видах отраслей.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов 11 августа заявил, что с января по июль 2024 года в городе для реализации масштабных инвестиционных проектов выделили 190 га территорий. Благодаря этому в мегаполисе возведут образовательные учреждения, спортивные комплексы, промышленные и коммерческие объекты. Их общая площадь составит около 2 млн кв. м.