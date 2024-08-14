Киев, 14 августа, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Украинская энергокомпания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного энергообъекта в южном регионе и энергообъекта оператора систем распределения электроэнергии в северном регионе страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что из-за полученных двумя энергетическими объектами повреждений были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области.

«Сегодня утром обстреляли энергообъект «Укрэнерго» в южном регионе. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ночью <…> атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области», — написали в Telegram-канале представители компании.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля в Сумской области сообщили о повреждении энергообъекта. По данным СМИ, повреждению подвергся «энергообъект на Конотопщине Сумской области».

Президент России Владимир Путин отмечал, что удары ВС России по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом российский лидер добавил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что военнослужащие российской армии не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.