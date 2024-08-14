Москва, 14 августа, 2024, 16:29 — ИА Регнум. На фондовом рынке Мосбиржи с 16:18 мск приостановили торги, говорится на сайте биржи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Торги на фондовом рынке приостановлены с 16:18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Причины при этом не называются.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа минфин США продлил на два месяца, до 12 октября, возможность работать с Московской биржей и её дочерними подразделениями в условиях антироссийских санкций.

12 июня американские власти ввели новые пакеты антироссийских и антикитайских санкций. В санкционном списке среди прочих организаций и физлиц оказались Московская биржа и её дочерние компании.

На Западе рассчитывали, что новость о санкциях против Мосбиржи вызовет панику у россиян, но просчитались, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров. Хаоса на рынке не случилось в том числе потому, что санкции против Московской биржи и НКЦ ожидались уже вскоре после начала спецоперации, заранее прорабатывались и сценарии работы в условиях ограничений, указал эксперт.