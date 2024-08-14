Липецкий район, Липецкая область, 14 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. После ночной атаки украинских беспилотников в Липецком муниципальном районе пострадали 106 домов, сообщил глава района Давид Тодуа.

Telegram-канал главы Липецкого муниципального района

«Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь на 9 августа. По общей оценке всего пострадали 106 домов», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава района также добавил, что на данный момент на пострадавших объектах выполняются все необходимые ремонтные работы. Ситуация находится под контролем местных властей.

Помощь в восстановлении зданий оказывают представители бизнеса, также задействованы средства резервного фонда Давида Тодуа.

Как сообщало ИА Регнум, Липецк в ночь на 9 августа подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Позже один из пострадавших умер в больнице.

Также при падении одного из БПЛА был повреждён объект энергетической инфраструктуры. По информации губернатора, произошла детонация взрывоопасных объектов.