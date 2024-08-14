Франция, 14 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили пилота одного из двух самолётов, потерпевших катастрофу на северо-востоке Франции, сообщила 14 августа газета L’Est Republicain.

L’Est Republicain

По данным издания, пилот получил ранения, но находится в сознании. Всего на борту двух самолётов могли находиться три человека, сказано в материале.

Авторы также отметили, что пока нет точной информации о модели самолётов, потерпевших катастрофу, — это могли быть истребители Mirage, как сообщалось ранее, или Rafale.

«Самолёты могли прибыть с одной из близлежащих авиабаз в Оше или в Сен-Дизье. Это могли быть Rafale или Mirage, всего на борту находились три человека», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее французские СМИ проинформировали, что два военных самолёта Mirage потерпели авиакатастрофу в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Местные службы спасения совместно с жандармерией вели поиски пилотов и пассажиров, в операции участвовали более 30 человек. Точное число возможных жертв не называлось.

В апреле истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико. Инцидент произошёл возле национального парка «Уайт Сэндс». На борту истребителя находился только пилот, ему удалось катапультироваться. Пострадавшего лётчика госпитализировали.