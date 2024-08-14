* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Националист Александр Поткин (Белов) (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) объявлен в международный розыск по делу об отмывании денег. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба Замоскворецкого суда.

Александр Щербак/ТАСС Александр Поткин (Белов) (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Суд Москвы избрал меру пресечения заочно фигуранту по делу о хищении у вкладчиков «БТА Банка» и легализации денежных средств… Поткин А. А. объявлен в международный розыск», — указано в публикации.

Представители ведомства проинформировали, что суд избрал Поткину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В сообщении уточнили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. п «а, б», а также ч. 4 ст. 174 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля МВД России объявило Поткина в розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.

Поткин, лидер националистической организации «Русские» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее был судим за легализацию средств, похищенных у казахстанского «БТА-банка», и призывы к экстремизму. В части отмывания денег приговор был отменён, а дело по этой статье возвратили в прокуратуру.