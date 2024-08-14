Москва, 14 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. На вернисаже и арт-маркете, проходящем на Никитском бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», для гостей организуют живописные мастер-классы. Их проводит объединение «Выставочные залы Москвы», сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

14 августа занятия проведёт художница Ольга Никель. Она поможет освоить зентангл, технику рисования узоров из геометрических элементов, которые складываются в абстрактное изображение. Это является одним из видов арт-терапии.

Наставник Алина Чекашкина 15 августа научит создавать коллажи из цветной бумаги и обрезков журналов. На следующий день российский дизайнер Дарья Романова проведёт мастер-класс, где покажет, как создавать авангардные броши. 17 августа наставник Вера Ельницкая объяснит, как с помощью подручных материалов запечатлеть лето.

Творческая группа «Арт-бокс» 18 августа в ходе мастер-класса «Дорога в абстракцию» создаст полотно длиной до 10 м. Художники расскажут, как развивалась креативная мысль при создании абстрактного произведения искусства, и раскроют алгоритм выбора цвета.

Для участия в мероприятиях не требуется предварительная регистрация. Желающие смогут пройти на мастер-классы в порядке очереди. Вернисаж на Никитском бульваре будет проходить до 8 сентября. Он работает с 12:00 до 21:00.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Винтажном маркете, работающем на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», выставили более 600 экспонатов, относящихся к советской пионерской организации. Акцию посвятили приближающемуся учебному году. Она будет проходить до 25 августа.