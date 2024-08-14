Москва, 14 августа, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов, сообщила представитель Следственного комитета (СК) Москвы Юлия Иванова.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Известно, что американец Джозеп Тагер устроил конфликт в столичной гостинице Radisson. Мужчина отказался предоставлять документы о том, где он жил ранее. В результате его забрали в полицейский отдел, где он ударил одного из правоохранителей.

«По данным следствия, в ночное время 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в столичный отдел полиции в связи с совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», — сказала Иванова.

Сообщается, что по данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). С задержанным гражданином США проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила представитель столичного СК. По её словам, в случае признания фигуранта виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.