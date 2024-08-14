Москва, 14 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Штурмовой самолёт Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожил скопления живой силы, бронированной и автомобильной военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 ВКС России нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что после применения авиационных средств поражения экипажи штурмовиков выполнили противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки. После этого самолёт вернулся на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее источники в силовых структурах сообщили, что ВС России уничтожили под населённым пунктом Коренево Курской области шесть военных из состава 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий на курском направлении, по данным на 14 августа, противник потерял до 2300 военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны.

Вместе с этим Минобороны показало кадры трофейной бронированной машины ВСУ Roshel Senator. Отмечалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота перегнали машину в тыловой район своим ходом. Кроме того, на кадрах морпехи показали и другие трофеи, включая автоматическое оружие, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства.

СК ранее сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.