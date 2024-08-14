Москва, 14 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили под населённым пунктом Коренево Курской области шесть военных из состава 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили в силовых структурах.

Станислав Красильников / РИА Новости

«На территории Курской области под селом Коренево огнём российской артиллерии уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

Отмечается, что были уничтожены шесть украинских штурмовиков.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий на курском направлении, по данным на 14 августа, противник потерял до 2300 военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны.

ВСУ ставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, подразделения ВСУ занимались мародёрством, отметил военный.

СК ранее сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.