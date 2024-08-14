Вашингтон, 14 августа, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обиделся на Барака Обаму и Нэнси Пелоси из-за отсутствия поддержки в предвыборной гонке. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в окружении Байдена.

SAUL LOEB/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и депутат палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

По его данным, Байден «испытывает досаду» из-за того, что экс-президент США Барак Обама не сказал ему прямо о своих опасениях по поводу его кандидатуры после неудачных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом и «не попытался успокоить» сторонников выхода Байдена из гонки.

Как отмечается в публикации, глава Белого дома назвал спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси «безжалостной». Издание отметило, что президент «испытывает жгучую досаду» по отношению к ней, так как та готова пренебречь «давней дружбой» с ним ради успеха Демократической партии на грядущих выборах. Помимо этого, ближайшее окружение Байдена считает, что голос Пелоси стал решающим при принятии им решения снять свою кандидатуру с выборов. По данным источников издания, она якобы хотела озвучить свои опасения публично и заявить, что Трамп одержал бы победу над Байденом, если бы тот продолжил бороться.

22 июля независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн высказал предположение, что Байден снялся с президентской гонки, поскольку больше не в состоянии руководить страной.

21 июля Джо Байден объявил в социальных сетях, что выходит из президентской гонки. Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение в интересах партии и США. Кандидат на пост США Дональд Трамп прокомментировал выход действующего американского лидера из гонки. Он назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

В этот же день июля вице-президент США Камала Харрис объявила 21 июля о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.